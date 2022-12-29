Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 2022 года.

«Год очень тяжелый для всех нас. Событием года и разочарованием стала одна и та же новость — отстранение России из мирового футбола. Меня это мучает до сих пор. Это было для всех как снег на голову, потому что футбольных предпосылок не было никаких. Сплошная политика. Даже ничего позитивного в голову не идет. Год шока и перемен, грустных перемен. В этом году не могу выделить чего-то выдающегося», — цитирует Колоскова Sport24.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Голосование о принятии этого решения состоится 30 декабря.