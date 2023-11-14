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Сегодня, 21:15

Чанов о словах Березуцкого: «Это не значит, что нужно уезжать на первенство Судана»

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Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

«Наши футболисты едут не за прогрессом играть в Европу, а проверить свои силы. Это не значит, что нужно ехать куда-то играть на первенство Судана, Сирии или Карабаха. У нашего чемпионата есть планка и опускать ее не надо. Ребята, которые уезжают в Европу, повышают свою уверенность. Головин во Франции сейчас вообще номер 1! Да и другие, может, получают немного игрового времени, но хорошо показывают себя», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Василий Березуцкий. Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Также Чанов прокомментировал слова Березуцкого, который сказал, что в его время люди не уезжали за рубеж, потому что были результаты и они росли вместе с российским футболом.

«Можно вспомнить бронзу на Евро-2008, но практически все ребята тогда играли в РПЛ. Наши команды могли тогда помериться силами с европейскими коллективами, а сейчас нам этого не дают», — добавил Чанов.

Источник: Metaratings.ru
Василий Березуцкий
Вячеслав Чанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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