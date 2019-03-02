18:07 | Футбол — РПЛ

Вячеслав Чанов - о голах в ворота ЦСКА: "Да при чем здесь Акинфеев?"

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Заслуженный тренер России, бывший специалист по работе с вратарями ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру Игоря Акинфеева в матче с тульским "Арсеналом" (0:2) в 18-м туре РПЛ.

Голы были забиты после контратак "оружейников". В обоих эпизодах Акинфеев пропускал мяч между ногами с ближнего расстояния.

– Есть ли вина голкипера или оборона действовала неграмотно? – вопрос Чанову

– Да причем здесь Игорь? Он что мог, то и делал. И делал все правильно. Просто так получилось. (Арман Мкртчян)

Арсенал Т - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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