Вячеслав Чанов - о голах в ворота ЦСКА: "Да при чем здесь Акинфеев?"

Заслуженный тренер России, бывший специалист по работе с вратарями ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру Игоря Акинфеева в матче с тульским "Арсеналом" (0:2) в 18-м туре РПЛ.
Голы были забиты после контратак "оружейников". В обоих эпизодах Акинфеев пропускал мяч между ногами с ближнего расстояния.
– Есть ли вина голкипера или оборона действовала неграмотно? – вопрос Чанову
– Да причем здесь Игорь? Он что мог, то и делал. И делал все правильно. Просто так получилось. (Арман Мкртчян)
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