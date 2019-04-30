Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль, сообщили "СЭ" в пресс-службе банка.

– Одновременно завершен вопрос реструктуризации долга ФК "Динамо" перед обществом "Динамо" на сумму 5,3 миллиарда рублей. Согласно утвержденному графику долг будет погашен в течение 8 лет равными платежами без начисления процентов, – говорится в сообщении пресс-службы.

– Как уже озвучивалось ранее, внутри футбольного клуба произойдут кадровые перестановки: в частности, совет директоров клуба возглавит Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя Правления банка ВТБ, а генеральным директором будет назначен Юрий Белкин, ныне занимающий пост члена совета директоров клуба и советника генерального директора, – отметили в пресс-службе ВТБ. (Илья Андреев)