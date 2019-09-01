Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершения матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о своей стычке с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Все нормально, бывает. Футбол, эмоции», — цитирует Оздоев RT.

В конце встречи после резкой атаки Магомеда Оздоева и его контакта с вратарем красно-белых Александром Максименко едва не возникла драка на поле между зенитовцем и капитаном «Спартака» Георгием Джикия.