РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Все нормально, бывает». Оздоев — о стычке с Джикией

1 сентября 2019, 23:07
Теги:

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершения матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о своей стычке с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Все нормально, бывает. Футбол, эмоции», — цитирует Оздоев RT.

В конце встречи после резкой атаки Магомеда Оздоева и его контакта с вратарем красно-белых Александром Максименко едва не возникла драка на поле между зенитовцем и капитаном «Спартака» Георгием Джикия.

Спартак — Зенит

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/664296-ozdoev-kommentarii-konflikt-dzhikiya

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир