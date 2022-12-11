Вратарь «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» рассказал о целях екатеринбургской команды на сезон.

«Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности — улучшить текущий результат», — сказал Помазун «СЭ».

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.