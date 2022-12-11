Чепчугов: «Если Марио вернется в ЦСКА, чемпионат России вновь приобретет великолепного футболиста»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возобновление карьеры защитником Марио Фернандесом.

«Поступок мудрых людей в руководстве ЦСКА — дать добро на подписание контракта с клубом в Бразилии. Если Марио вернется в ЦСКА, чемпионат России вновь приобретет великолепного футболиста, за которым приятно наблюдать. Как долго сможет играть? Марио сам определит, когда достаточно играть, чтобы покинуть большой футбол, все-таки 32 года. Удивляет руководство ЦСКА, которое легко отпускает такого игрока. Видимо, на то были веские причины. Безусловно, Марио был для ЦСКА одной из ключевых фигур», — цитирует Чепчугова Sport24.

Сегодня, 11 декабря, ЦСКА объявил о том, что Фернандес принял решение возобновить карьеру футболиста. В 2023 году 32-летний защитник будет выступать в одном из бразильских клубов.

Фернандес приостановил карьеру в мае 2022 года по личным причинам.