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Сигурдссон вернется в ЦСКА из «Венеции»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный скаут «Венеции» Александр Мента ответил на вопрос о том, будет ли клуб выкупать права на полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Он отметил, что 23-летний исландец вернется в российский клуб.

«Будем ли мы стараться приобрести Сигурссона по окончании аренды? Нет. Арнор точно вернется в ЦСКА», — приводит слова Мента «Чемпионат».

Сигурдссон перешел в итальянский клуб из ЦСКА на правах аренды 30 июля 2021 года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах за «Венецию» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4715627-v-venecii-soobschili-o-vozvraschenii-sigurdssona-v-cska-po-okonchanii-arendy.html

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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

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Х2

14%

1.50
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Испания 1
Португалия 1
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32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

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Арнор Сигурдссон
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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8
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