Сигурдссон вернется в ЦСКА из «Венеции»

Главный скаут «Венеции» Александр Мента ответил на вопрос о том, будет ли клуб выкупать права на полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Он отметил, что 23-летний исландец вернется в российский клуб.

«Будем ли мы стараться приобрести Сигурссона по окончании аренды? Нет. Арнор точно вернется в ЦСКА», — приводит слова Мента «Чемпионат».

Сигурдссон перешел в итальянский клуб из ЦСКА на правах аренды 30 июля 2021 года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах за «Венецию» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.