Вратарь Романьоли – в "Спартаке". Фотофакт со стадиона красно-белых

Голкипер молодежной команды "Ромы" Андреа Романьоли продолжит карьеру в "Спартаке". Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своем Твиттере.

По его информации, 20-летний итальянец подпишет контракт на два года с москвичами. Красно-белые заплатят за футболиста от 2 до 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Романьоли выступал на правах аренды за клуб"Пистойезе" из третьего дивизиона Италии. Он провел два матча и не пропустил ни одного гола. Контракт вратаря с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

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