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Сафонов: «Зенит»? Ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром»

Сафонов заявил, что на данный момент остается в «Краснодаре»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Во втором тайме сразу поменялась игра. Соперник стал играть более агрессивно в прессинге. Наверное, мы чуть перестроили игру, поскольку не могли так спокойно контролировать мяч, как в первом тайме. Знали, что мы соседи по турнирной таблице. Естественно, хотели выиграть. Непонятно, будут ли еврокубки. Нет смысла, занимать седьмое место или четвертое, но все равно приятно. Поэтому мы выходим побеждать в каждом матче», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

23-летний вратарь также сказал, что ничего не знает об интересе к нему «Зенита» и на данный момент остается в «Краснодаре».

«Зенит»? Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», — отметил Сафонов.

В сезоне РПЛ-2021/22 Сафонов сыграл за «Краснодар» 27 матчей, в которых пропустил 27 голов.

«Быки» за тур до завершения чемпионата России занимает четвертое место (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-zenit-nichego-ne-znayu-ya-ostayus-v-krasnodare/
Матвей Сафонов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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