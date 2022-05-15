Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 29-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

Никита Гойло — 8 сэйвов вратаря «Нижнего Новгорода» позволили команде Кержакова отстоять важнейшую ничью с «Сочи»;

Гамид Агаларов — 19-й гол Гамида отправил тульский «Арсенал» в ФНЛ;

Арсен Захарян — забил один из лучших голов тура в ворота «Локомотива»;

Дмитрий Полоз — гол+пас Дмитрия принес победу «Ростову» в матче с «Химками»;

Гиорги Шелия — вратарь «Ахмата» сыграл на ноль с «Крыльями», отразив удар с пенальти;

Эрик Бикфалви — дубль лидера «Урала» поднял команду Шалимова из зоны стыков;

Александр Соболев — забил «Зениту», и это уже 5-й гол Александра в пяти последних матчах РПЛ;

Никита Кривцов — шикарным дальним ударом забил победный гол в ворота Акинфеева.

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