Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:00

Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ

Читать «СЭ» в

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 29-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

Никита Гойло — 8 сэйвов вратаря «Нижнего Новгорода» позволили команде Кержакова отстоять важнейшую ничью с «Сочи»;

Гамид Агаларов — 19-й гол Гамида отправил тульский «Арсенал» в ФНЛ;

Арсен Захарян — забил один из лучших голов тура в ворота «Локомотива»;

Дмитрий Полоз — гол+пас Дмитрия принес победу «Ростову» в матче с «Химками»;

Гиорги Шелия — вратарь «Ахмата» сыграл на ноль с «Крыльями», отразив удар с пенальти;

Эрик Бикфалви — дубль лидера «Урала» поднял команду Шалимова из зоны стыков;

Александр Соболев — забил «Зениту», и это уже 5-й гол Александра в пяти последних матчах РПЛ;

Никита Кривцов — шикарным дальним ударом забил победный гол в ворота Акинфеева.

Если опрос не отображается, перейдите на страницу «СЭ» в ВК по этой ссылке.

Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Тренер «Краснодара»: «В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние»
Сафонов: «Зенит»? Ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром»
Комитет по этике РФС не может рассмотреть высказывание Салиховой в адрес судей после матча «Спартак» — «Зенит»
Ветеран «Спартака» назвал первый гол красно-белых грубейшей ошибкой Одоевского
ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ
«Краснодар» — ЦСКА: Москалев не удалил игрока гостей. Сперцян избежал серьезной травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов: «Зенит»? Ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром»

Тренер «Краснодара»: «В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости