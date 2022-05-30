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Вратарь Фролов переподписал контракт с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов подписал новое соглашение с клубом сроком на 2 года, сообщает пресс-служба самарской команды.

«В Самаре я чувствую себя, как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций — и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается. Болельщики здорово поддерживают нас, в Самаре очень любят футбол. Я рад продолжить карьеру в «Крыльях» и надеюсь быть максимально полезным команде», — приводит слова Фролова сайт клуба.

Фролов стал футболистом «Крыльев» в 2019 году. За это время 34-летний вратарь провел за команду 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/05/30/novosti_1034.html
Евгений Фролов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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