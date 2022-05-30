Вратарь Фролов переподписал контракт с «Крыльями Советов»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов подписал новое соглашение с клубом сроком на 2 года, сообщает пресс-служба самарской команды.

«В Самаре я чувствую себя, как дома. Вместе с «Крыльями» мы пережили много разных эмоций — и трудности, и радостные моменты проживали вместе. Здесь отличный коллектив, прекрасный тренерский штаб, команда прогрессирует и развивается. Болельщики здорово поддерживают нас, в Самаре очень любят футбол. Я рад продолжить карьеру в «Крыльях» и надеюсь быть максимально полезным команде», — приводит слова Фролова сайт клуба.

Фролов стал футболистом «Крыльев» в 2019 году. За это время 34-летний вратарь провел за команду 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов.