Сперцян — лучший игрок «Краснодара» в прошедшем сезоне по мнению болельщиков

Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник «Быков» в опросе собрал более трети голосов болельщиков (38,27%). На втором месте финишировал 23-летний вратарь Матвей Сафонов (34,67%). Третье место в опросе занял 22-летний полузащитник Александр Черников (10,02%).

21-летний Сперцян забил 8 мячей в прошедшем сезоне и стал лучшим бомбардиром команды.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.