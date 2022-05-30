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Сегодня, 17:17

Сперцян — лучший игрок «Краснодара» в прошедшем сезоне по мнению болельщиков

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Полузащитник Эдуард Сперцян признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2021/22 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник «Быков» в опросе собрал более трети голосов болельщиков (38,27%). На втором месте финишировал 23-летний вратарь Матвей Сафонов (34,67%). Третье место в опросе занял 22-летний полузащитник Александр Черников (10,02%).

21-летний Сперцян забил 8 мячей в прошедшем сезоне и стал лучшим бомбардиром команды.

«Краснодар» в сезоне-2021/22 занял 4-е место в ТИНЬКОФФ РПЛ, набрав 50 очков за 30 туров.

Источник: https://fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=141850
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 2
21.05 17:00
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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