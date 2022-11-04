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Сегодня, 12:20

Свинов назвал лучших вратарей РПЛ в этом сезоне

Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал тройку лучших голкиперов этого сезона РПЛ.

«Матвей Сафонов точно, несмотря на его две ошибки. Он столько выручал при 0:0, 1:0, 2:0. Видно, что защитники в «Краснодаре» чувствуют, что за спиной есть топовый вратарь, который может выручить.

Игорь Акинфеев. Он до сих пор играет на высшем уровне. В детстве он был моим кумиром, я всегда смотрел на него, просил маму купить перчатки, как у Акинфеева. Это топ-вратарь для России. У него были тяжелые травмы, но он все равно продолжает играть на таком уровне.

И Александр Селихов. Наверное, странно такое говорить, учитывая, что я вернусь в «Спартак» и он будет моим конкурентом. Но я всегда говорю честно. Мы с ним поддерживаем связь. Я его поздравляю, когда он проводит хороший матч, он мне пишет при хороших играх и поддерживает при плохих. Он столько пропустил из-за травм, но сейчас так играет — это топ-уровень", — цитирует вратаря «РБ Спорт».

По итогам первого круга РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками, на втором месте идет «Спартак» (32 очка), ЦСКА — третий с 29 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-fakela-il-ya-svinov-nazval-trojku-luchshih-vratarej-tekushhego-sezona-rpl/
Александр Селихов
Игорь Акинфеев
Илья Свинов
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

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