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Сегодня, 12:38

Свинов заявил, что в любом случае вернется в «Спартак»

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Вратарь «Факела» Илья Свинов рассказал, что будет делать по окончании сезона-2022/23.

«Конечно, тема с возвращением в «Спартак» не закрыта. Там контракт до 2025 года. В любом случае я туда вернусь. Но как будет потом, никто сейчас не скажет. Может быть, я буду конкурентоспособен и мне скажут, что я могу остаться», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

22-летний голкипер перешел в «Факел» в июне 2021 года, но уже зимой футболиста выкупил «Спартак», спустя полгода он вернулся в воронежский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне Свинов провел 12 матчей, пропустил 21 мяч и трижды оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-svinov-v-lyubom-sluchae-vernus-v-spartak-i-mozhet-by-t-budu-konkurentosposoben/
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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