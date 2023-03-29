Нога бога и стена с «Арсеналом»: «СЭ» и Акинфеев выбрали топ-10 матчей российского вратаря

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и «СЭ» выбрали топ-10 лучших матчей в карьере российского голкипера.

29 марта 2003 года, ровно 20 лет назад, Акинфеев дебютировал за московский клуб. 16-летний вратарь вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (3:1) на «Петровском».

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С 2003 года Акинфеев сыграл за ЦСКА 728 матчей во всех турнирах, пропустил 652 гола и 306 игр отстоял на ноль.

С армейцами он 6 раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, 7 раз выигрывал Суперкубок. Также Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА.