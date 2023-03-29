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Нога бога и стена с «Арсеналом»: «СЭ» и Акинфеев выбрали топ-10 матчей российского вратаря

Отдел футбола «СЭ»
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и «СЭ» выбрали топ-10 лучших матчей в карьере российского голкипера.

29 марта 2003 года, ровно 20 лет назад, Акинфеев дебютировал за московский клуб. 16-летний вратарь вышел на замену в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ против «Зенита» (3:1) на «Петровском».

Видео можно посмотреть по данной ссылке или кликните по картинке ниже.

С 2003 года Акинфеев сыграл за ЦСКА 728 матчей во всех турнирах, пропустил 652 гола и 306 игр отстоял на ноль.

С армейцами он 6 раз становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, 7 раз выигрывал Суперкубок. Также Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА.

Источник: YouTube-канал Вышли!
Игорь Акинфеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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