Вратарь «Арсенала» Шамов выбыл на полгода

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов из-за травмы плеча пропустит примерно полгода. Голкипер получил повреждение в декабре прошлого года. Врач команды Александр Резепов подчеркнул, что клуб поддерживает связь с Шамовым, который проходит восстановление в Москве.

— На последней тренировке минувшего года Егор получил травму плеча, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Резепова. — В середине декабря в Германии успешно прошла артроскопическая операция. Принимая во внимание тяжесть травмы, срок восстановления до общей группы составит шесть месяцев. В его ситуации, учитывая амплуа игрока, форсировать ничего не будем. Шамов нам нужен здоровым. Егор это и сам прекрасно понимает. Полгода без футбола, конечно, непросто перенести, но это время быстро пролетит.

— Поддерживаете с Егором связь, знаете его психоэмоциональное состояние?

— Конечно. Мы постоянно на связи. Не планировали брать его на сбор, у Шамова свой график реабилитационных мероприятий в одной из клиник Москвы. Когда он перейдет к беговой работе, то присоединится к команде. Тогда мы сможем больше уделять ему внимания, Егору будет интереснее не просто проходить физиопроцедуры, а работать с командой.

В сезоне-2019/20 Шамов провел 5 матчей и пропустил 4 мяча. На его счету «сухари» в играх со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0).