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Голкипер «Акрона» Волков: «Латышонок лукавит — на 30 тысяч рублей и в провинции не выживешь»

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Голкипер «Акрона» Сергей Волков считает, что вратарь «Зенита» Евгений Латышонок слукавил, заявив, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для жизни в Санкт-Петебурге.

«Латышонок сказал, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, он лукавит. На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а ему в Питере хватает, ха-ха. Ну, если ему хватает, пусть он раскроет секрет. Сколько денег в месяц нужно мне? У меня есть жена, ребенок, поэтому трат немало. Точные цифры не хотел бы называть, но намного больше, чем 30 тысяч, конечно», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Волков (футбол)
Футбол
РПЛ
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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