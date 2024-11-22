Голкипер «Акрона» Волков: «Латышонок лукавит — на 30 тысяч рублей и в провинции не выживешь»

Голкипер «Акрона» Сергей Волков считает, что вратарь «Зенита» Евгений Латышонок слукавил, заявив, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для жизни в Санкт-Петебурге.

«Латышонок сказал, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, он лукавит. На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а ему в Питере хватает, ха-ха. Ну, если ему хватает, пусть он раскроет секрет. Сколько денег в месяц нужно мне? У меня есть жена, ребенок, поэтому трат немало. Точные цифры не хотел бы называть, но намного больше, чем 30 тысяч, конечно», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.