Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Врач молодежной команды «Рубина» Ильшат Хабиров рассказал о состоянии 17-летнего игрока казанцев Вячеслава Фомина. Он получил тяжелую травму в матче 13-го тура молодежного первенства РПЛ.

— Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное, — приводит официальный Twitter «Рубина» слова Хабирова. — Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное.

На 69-й минуте матча на московском стадионе «Спартак» Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле, сообщает официальный сайт казанцев. Спустя некоторое время после матча самочувствие игрока ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови.