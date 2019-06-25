Врач "Локомотива" рассказал о травме Фарфана

На тренировке сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму и досрочно покинул расположение команды.

– Сейчас Фарфан отправился в одну из клиник Лимы для полного обследования, после которого мы сможем говорить о сроках восстановления и тактике лечения, – цитирует врача "Локомотива" Никиту Карлицкого официальный сайт "Локо". – В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы.Вероятно, травма Фарфана может оказаться серьезной, но чтобы говорить предметно, необходимо дождаться результатов обследования.

Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит от 6 до 8 месяцев, и ему необходима операция.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет сборная Чили или Уругвая.

34-летний футболист в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Локо" и забил девять мячей при пяти голевых передачах.