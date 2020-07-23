«Впереди нас ждут новые победы». «Локомотив» празднует день рождения

Сегодня, 23 июля, «Локомотив» празднует день рождения. Ему исполнилось 98 лет. В 1922 году был образован железнодорожный клуб «Казанка» (Московско-Казанская железная дорога).

«С днем рождения, любимый клуб! Сегодня «Локомотиву» исполняется 98 лет! Впереди нас ждут новые большие победы», — отмечено в Instagram «железнодорожников».

«Локомотив» — трехкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны, двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России. Трижды он выигрывал Суперкубок России. Два раза доходил до полуфинала Кубка обладателей кубков.

В завершившемся сезоне Тинькофф РПЛ «Локомотив» стал вторым, уступив только «Зениту».