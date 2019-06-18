Воспитанник "ПСЖ" Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака"

Грузинский нападающий Николоз Кутателадзе прибыл в расположение "Спартака". Фото с форвардом в сториз своего Инстаграма разместил полузащитник московского клуба Джано Ананидзе.

18-летний игрок начинал карьеру в Грузии, а затем отправился в Европу. Кутателадзе два года занимался в академии пражской "Спарты", а затем шесть лет играл за "Лилль". В 2016 году он перешел в "ПСЖ", где выступал за юношеские команды.

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