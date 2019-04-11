Водитель Соловчук объяснил адвокату Кокорина, как он запомнил ногу футболиста

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– У Кокорина были белые кроссовки, говорили вы. Подтверждаете? – адвокат форварда "Зенита" Стукалова во время опроса водителя Соловчука задала вопрос про одежду подсудимых, но тот сообщил, что почти ничего не помнит – смог ответить только, что в спортивную одежду.

– Светлые скорее. Вы пытаетесь меня запутать.

– Не пытаюсь. Белые или светлые кроссовки? Цвет шнурков не запомнили?

– Нет.

– Как вы запомнили ногу Кокорина?

– Синие штаны укороченные и светлые кроссовки.

– У вас видеорегистратор установлен в машине?

– Да.

– В каком режиме он работает?

– Алгоритма работы я не знаю. Этот регистратор установила компания "Мерседес".

– А мне компания "Мерседес" ничего не установила... Разговор в машине пишется?

– Я никогда не смотрел видеозаписи с регистратора до того, как началось следствие. Не знал, как он работает.

– А сколько лет вы работаете водителем?

– Недолго. Меньше года.

– Фары на автомобиле были включены? И сколько времени?

– Были включены огни дневного света. Когда автомобиль заведен, они горят. Если ключ в зажигании, то тоже горят. Надо чтобы ключ был в определенном режиме.

– В каком он был?

– Когда садилась девушка, машина была заглушена, но электропитание подавалось

– А что девушка все это время делала в автомобиле?

– Сидела.

– А вы совершенно спокойно занимались делами в телефоне?

– Он вел диалог, как культурный человек, – говорит адвокат потерпевшего

– Когда вы услышали звон от бутылки, видели, сколько народу собралось?

– Да, только тогда увидел.

– Способны были оценить, в каком состоянии компания. Пьяные, агрессивные?

– Не понимаю вопроса.

– Вы чувствовали, что исходит агрессия?

– Когда в твою сторону двигается группа людей, ты сначала не понимаешь, что это конфликт. Понимаешь это только после начала разговора.

– После чего вы поняли, что проявляют агрессию?

– Да, я первый спросил: кто бросил бутылку, это вы?

– Даже после того, как к вам села пьяная девушка...

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live