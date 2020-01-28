Властимил Петржела: «Для Комличенко переход в «Динамо» — шаг вперед в карьере»
08:34
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о перспективах форварда Николая Комличенко в «Динамо».
— Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперед в карьере, — приводит слова Петржелы «Известия». — Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее.
Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.
Дополнительная информация
https://iz.ru/968985/sevastian-terletckii/komlichenko-v-gorle-tcska-loko-i-rubin-upustili-forvarda-sbornoi
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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