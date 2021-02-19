Российские судьи успешно сдали тесты перед возобновлением сезона
В Сочи завершился пятидневный сбор судей, работающих на матчах Тинькофф-российской премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. В первый день занятий все участники прошли комплексное исследование мышечной массы тела.
В ходе сбора арбитры проводили тренировки на поле, занимались с психологом, слушали лекции по работе ВАР, а также нарушениям, связанным с попаданием мяча в руку, способам контроля матча.
Отмечается, что судьи успешно прошли физический SDS-тест, применяемый УЕФА, а также сдали теоретический и видео тест.
«Могу с уверенностью сказать, что наши арбитры полностью готовы ко второй части сезона и с нетерпением ждут первых матчей, намеченных уже на 21 февраля», — сказал руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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