Российские судьи успешно сдали тесты перед возобновлением сезона

В Сочи завершился пятидневный сбор судей, работающих на матчах Тинькофф-российской премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС. В первый день занятий все участники прошли комплексное исследование мышечной массы тела.

В ходе сбора арбитры проводили тренировки на поле, занимались с психологом, слушали лекции по работе ВАР, а также нарушениям, связанным с попаданием мяча в руку, способам контроля матча.

Отмечается, что судьи успешно прошли физический SDS-тест, применяемый УЕФА, а также сдали теоретический и видео тест.

«Могу с уверенностью сказать, что наши арбитры полностью готовы ко второй части сезона и с нетерпением ждут первых матчей, намеченных уже на 21 февраля», — сказал руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи.