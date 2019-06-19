Влашич отказался от предложения из Италии ради ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Никола Влашич не стал принимать предложение о трансфере в один из итальянских клубов.

19 июня ЦСКА объявил о выкупе прав на 21-летнего хорватского полузащитника у английского "Эвертона". В сезоне-2018/19 хавбек выступал за российский клуб на правах аренды. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

- Очень непростой трансфер, с учетом того, что на Влашича претендовало несколько европейских клубов, в частности один из Италии, - цитирует ТАСС Бабаева. - Конкуренция была очень серьезная, в частности с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. Если говорить о чемпионате Италии, для европейцев это более интересный вариант, чем Российская премьер-лига. Тем ценнее для нас этот трансфер, тем больше поводов для оптимизма.

В очередной раз приятно констатировать, что очень многие футболисты предпочитают оставаться в ЦСКА даже в сложной ситуации. В данном случае речь о том, что мы впервые за семь лет остались без Лиги чемпионов. Тем не менее Никола изъявил желание остаться, хотя у него были разные варианты продолжения карьеры в Европе.