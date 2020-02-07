Влашич награжден премией в Хорватии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был награжден престижной наградой, которой он удостоился в родной Хорватии. Он был признан лучшим представителем региона Далмация в мире в 2019 году, сообщает Twitter московского клуба.

Поздравляем @NikolaVlai с престижной наградой, которой он удостоился в родной Хорватии. Он был признан лучшим представителем региона Далмация в мире в 2019 году ?? pic.twitter.com/Ee3VqN9dtX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 7, 2020

Далмация — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии (в основном) и Черногории. В географическом отношении Далмация делится на Северную (региональные центры — Задар и Шибеник), Среднюю (центр — Сплит) и Южную (центр — Дубровник).