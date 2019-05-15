Владислав Радимов: "Если вся переписка правда, Глушаков сам должен попросить разорвать контракт"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов, возглавляющий "Зенит-2", прокомментировал публикации телеграм-канала Mash, в которых продемонстрирована переписка капитана "Спартака" Дениса Глушакова. В ней игрок делится информацией о проблемах команды и настраивает своих партнеров против тренера.

Позже канал опубликовал аудиозапись разговора полузащитника, где тот критически отзывается о Массимо Каррере, занимавшем в момент беседы пост главного тренера красно-белых.

– Неужели вся эта переписка правда? А как же команда в майках с номером 8? Честно, если это правда, Глушак сейчас сам должен попросить разорвать контракт, – написал Радимов в переписке с экс-первой ракеткой мира Евгением Кафельниковым в Твиттере.