Владислав Игнатьев: "Благодарен Палычу за то, что нашел для меня оптимальную позицию"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" рассказал о смене позиции. Ранее он занимал место в середине поля.

– В оборону три года назад вас перевел Юрий Семин. До этого всю жизнь играли в средней линии. Сейчас нет сожаления, что сразу не стали защитником?

– Есть немного. Мне действительно очень комфортно на правом фланге обороны, могу проявить здесь свои лучшие качества. Возможно, это изначально была моя позиция. Но никто, кроме Палыча, меня на ней не видел.

– Как вообще ему это в голову пришло?– В "Локомотиве" тогда были сильные крайние хавы. За левый фланг отвечал Касаев, за правый – Самедов. Вот перед кубковым матчем с "Химками" Палыч и отыскал мне место в обороне. Победили 3:0, я отыграл без ошибок. Ну и пошло-поехало. Благодарен Палычу за то, что нашел для меня оптимальную позицию.

Полное интервью Владислава Игнатьева