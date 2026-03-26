Пресняков-старший: «Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, рассказал в интервью «СЭ», что он до сих пор играет в футбол.

— Как жизнь, Владимир Петрович?

— Отвечу словами Игоря Губермана, одного из моих любимых поэтов:

Увы, всему на свете есть предел:

облез фасад, и высохли стропила,

в автобусе на девку поглядел,

она мне молча место уступила.

Или такие строчки:

Душой и телом охладев,

я погасил мою жаровню:

еще смотрю на нежных дев,

а для чего — уже не помню.

Вот и у меня похожие ощущения. С женой перешучиваемся. Как-то говорит: «Что это ты на молоденькую заглядываешься?» Отвечаю: «Если человек на диете, хотя бы меню он может посмотреть».

— Зато вы до сих пор в футбол играете!

— Да, два раза в неделю, в Сокольниках, за команду «Артист». Но это другое. Я же не бегаю, как молодые. Хожу пешочком.

Восемь лет назад после инфаркта врачи рекомендовали побольше двигаться. А я человек диванный, не люблю бесцельно бродить по улице и заменил прогулки футболом. Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу. В среднем на поле за полтора часа успеваю пройти около трех километров. Нормально!