Пресняков-старший: «Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу»
Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, рассказал в интервью «СЭ», что он до сих пор играет в футбол.
— Как жизнь, Владимир Петрович?
— Отвечу словами Игоря Губермана, одного из моих любимых поэтов:
Увы, всему на свете есть предел:
облез фасад, и высохли стропила,
в автобусе на девку поглядел,
она мне молча место уступила.
Или такие строчки:
Душой и телом охладев,
я погасил мою жаровню:
еще смотрю на нежных дев,
а для чего — уже не помню.
Вот и у меня похожие ощущения. С женой перешучиваемся. Как-то говорит: «Что это ты на молоденькую заглядываешься?» Отвечаю: «Если человек на диете, хотя бы меню он может посмотреть».
— Зато вы до сих пор в футбол играете!
— Да, два раза в неделю, в Сокольниках, за команду «Артист». Но это другое. Я же не бегаю, как молодые. Хожу пешочком.
Восемь лет назад после инфаркта врачи рекомендовали побольше двигаться. А я человек диванный, не люблю бесцельно бродить по улице и заменил прогулки футболом. Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу. В среднем на поле за полтора часа успеваю пройти около трех километров. Нормально!
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15
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