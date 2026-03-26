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26 марта, 09:00

Пресняков-старший: «Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу»

Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Пресняков-старший.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, рассказал в интервью «СЭ», что он до сих пор играет в футбол.

— Как жизнь, Владимир Петрович?

— Отвечу словами Игоря Губермана, одного из моих любимых поэтов:

Увы, всему на свете есть предел:
облез фасад, и высохли стропила,
в автобусе на девку поглядел,
она мне молча место уступила.

Или такие строчки:

Душой и телом охладев,
я погасил мою жаровню:
еще смотрю на нежных дев,
а для чего — уже не помню.

Вот и у меня похожие ощущения. С женой перешучиваемся. Как-то говорит: «Что это ты на молоденькую заглядываешься?» Отвечаю: «Если человек на диете, хотя бы меню он может посмотреть».

— Зато вы до сих пор в футбол играете!

— Да, два раза в неделю, в Сокольниках, за команду «Артист». Но это другое. Я же не бегаю, как молодые. Хожу пешочком.

Восемь лет назад после инфаркта врачи рекомендовали побольше двигаться. А я человек диванный, не люблю бесцельно бродить по улице и заменил прогулки футболом. Рывки не делаю, но отдать пас в касание или у штанги замкнуть прострел еще могу. В среднем на поле за полтора часа успеваю пройти около трех километров. Нормально!

Владимир Пресняков.Владимир Пресняков: «Спартак» проиграл «Тосно» — и меня увезли с инфарктом»

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Владимир Пресняков-старший
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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