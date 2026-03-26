Пресняков-старший — о юбилее: «Сначала поиграем в футбол. Подъедут мои друзья-спартаковцы»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как отметит юбилей.

— Юбилей с размахом отпразднуете?

— Нет-нет, никакого размаха. Я вообще не люблю дни рождения отмечать, всю эту суету, подарки, поздравления... В четверг 26-го мы, как обычно, поиграем в футбол. Подъедут не только знакомые музыканты, но и мои друзья-спартаковцы: Егор Титов, Валера Шмаров, Юра Гаврилов, Сережа Шавло. Потом в ресторанчике посидим. Есть в районе Яузы уютное местечко, периодически туда заглядываем.

— Чокаться будете минералкой?

— Ну почему? В такой день можно махнуть граммов сто. Если достойный повод, позволяю себе пару рюмок водки, самогона или какой-нибудь вкусной настойки на ягодах.

Вот с пивом давно завязал. С возрастом стало действовать на меня не очень хорошо, вдобавок удалили почку. А когда-то я даже входил в партию любителей пива, у меня членский билет под первым номером. Как у Ильича.

Я и курить бросил. Из-за саксофона. Вдруг почувствовал, что тяжеловато дуть. Жутко перепугался и сказал себе: «Все, заканчиваю!» Сначала мучился, постоянно снилось, что курю. Просыпался в холодном поту. Но уже 24 года — ни одной затяжки.