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26 марта, 09:20

Пресняков-старший — о юбилее: «Сначала поиграем в футбол. Подъедут мои друзья-спартаковцы»

Александр Кружков
Обозреватель
Владимир Пресняков-старший и Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как отметит юбилей.

— Юбилей с размахом отпразднуете?

— Нет-нет, никакого размаха. Я вообще не люблю дни рождения отмечать, всю эту суету, подарки, поздравления... В четверг 26-го мы, как обычно, поиграем в футбол. Подъедут не только знакомые музыканты, но и мои друзья-спартаковцы: Егор Титов, Валера Шмаров, Юра Гаврилов, Сережа Шавло. Потом в ресторанчике посидим. Есть в районе Яузы уютное местечко, периодически туда заглядываем.

— Чокаться будете минералкой?

— Ну почему? В такой день можно махнуть граммов сто. Если достойный повод, позволяю себе пару рюмок водки, самогона или какой-нибудь вкусной настойки на ягодах.

Вот с пивом давно завязал. С возрастом стало действовать на меня не очень хорошо, вдобавок удалили почку. А когда-то я даже входил в партию любителей пива, у меня членский билет под первым номером. Как у Ильича.

Я и курить бросил. Из-за саксофона. Вдруг почувствовал, что тяжеловато дуть. Жутко перепугался и сказал себе: «Все, заканчиваю!» Сначала мучился, постоянно снилось, что курю. Просыпался в холодном поту. Но уже 24 года — ни одной затяжки.

Владимир Пресняков.Владимир Пресняков: «Спартак» проиграл «Тосно» — и меня увезли с инфарктом»

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Владимир Пресняков-старший
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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