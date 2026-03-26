Пресняков-старший — о юбилее: «Сначала поиграем в футбол. Подъедут мои друзья-спартаковцы»
Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший, которому сегодня исполнилось 80 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как отметит юбилей.
— Юбилей с размахом отпразднуете?
— Нет-нет, никакого размаха. Я вообще не люблю дни рождения отмечать, всю эту суету, подарки, поздравления... В четверг 26-го мы, как обычно, поиграем в футбол. Подъедут не только знакомые музыканты, но и мои друзья-спартаковцы: Егор Титов, Валера Шмаров, Юра Гаврилов, Сережа Шавло. Потом в ресторанчике посидим. Есть в районе Яузы уютное местечко, периодически туда заглядываем.
— Чокаться будете минералкой?
— Ну почему? В такой день можно махнуть граммов сто. Если достойный повод, позволяю себе пару рюмок водки, самогона или какой-нибудь вкусной настойки на ягодах.
Вот с пивом давно завязал. С возрастом стало действовать на меня не очень хорошо, вдобавок удалили почку. А когда-то я даже входил в партию любителей пива, у меня членский билет под первым номером. Как у Ильича.
Я и курить бросил. Из-за саксофона. Вдруг почувствовал, что тяжеловато дуть. Жутко перепугался и сказал себе: «Все, заканчиваю!» Сначала мучился, постоянно снилось, что курю. Просыпался в холодном поту. Но уже 24 года — ни одной затяжки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -