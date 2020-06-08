Владимир Пономарев: «В ЦСКА только Вагнер сможет принимать мяч»

Участник чемпионата мира-1966, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о приходе в команду нападающего Вагнера Лав. О переходе объявят в ближайшее время.

— Я думаю, что Вагнер будет для нас очень полезным приобретением на какой-то период, — цитирует Пономарева Rusfootball. — Все-таки надо учитывать, что игроку совсем скоро исполнится 36 лет. Это уже солидный возраст для футболиста. Но в нашей ситуации он очень нам бы помог. Это единственный игрок, который может зацепиться за мяч. И он всегда цеплялся за мяч. И этого у него не отнимешь.

Это у него коронный прием. Он всегда идет к мячу первым, и всегда штрафные на нем бывают. Это очень здорово. Потому что у нас просто некому сейчас это делать. Федя Чалов не умеет принимать мяч, который идет сверху, после того, как его выбил наш вратарь. Только Вагнер его может принять. Больше некому.

Влашич тоже не сумеет принять его так, как нужно. А Вагнер закрывает мяч корпусом, и к нему в этой ситуации не подберешься без того, чтобы не сделать на нем ошибку. Сопернику здесь очень трудно подстроиться, чтобы отобрать у него мяч.