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Ветеран ЦСКА — о трансфере Гайича: «Поиграет еще года 2-3, если травм не будет»

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что Гайич поиграет еще два-три года
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» подписание армейцами защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».

«Нам, конечно, нужны защитники, потому что нет ни правого, ни левого бэка. Марио ушел, но и он не был защитником. Головой выбивал, это хорошо, но и пропускал он очень много. То, что придет новый Гайич, наверное, это хорошо. Забивать и без него будут, главное — организовать оборону. 26 лет — хороший, зрелый возраст. Поиграет еще года 2-3, если травм не будет. Я бы одобрил эту покупку, но надо сначала посмотреть, что он из себя представляет. Главное, чтобы не было, как с нашими зимними приобретениями: Языджи, Карасскаль, Медина и Гбамен. 5 матчей провели на хорошем уровне и баста», — сказал Пономарев «СЭ».

Соглашение с 26-летним защитником заключено до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.

Владимир Пономарев
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