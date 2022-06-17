Ветеран ЦСКА — о трансфере Гайича: «Поиграет еще года 2-3, если травм не будет»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» подписание армейцами защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».
«Нам, конечно, нужны защитники, потому что нет ни правого, ни левого бэка. Марио ушел, но и он не был защитником. Головой выбивал, это хорошо, но и пропускал он очень много. То, что придет новый Гайич, наверное, это хорошо. Забивать и без него будут, главное — организовать оборону. 26 лет — хороший, зрелый возраст. Поиграет еще года 2-3, если травм не будет. Я бы одобрил эту покупку, но надо сначала посмотреть, что он из себя представляет. Главное, чтобы не было, как с нашими зимними приобретениями: Языджи, Карасскаль, Медина и Гбамен. 5 матчей провели на хорошем уровне и баста», — сказал Пономарев «СЭ».
Соглашение с 26-летним защитником заключено до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0