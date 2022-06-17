Гранат — о Йокановиче: «Не слышал об этом тренере, но и Шварца никто не знал»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможное назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

«Честно, не слышал об этом тренере, но Шварца раньше тоже никто не знал. Он построил хорошую команду, у которой было свое лицо, футболисты показывали интересный футбол. Нет какого-то недоверия к Йокановичу. В Европе много хороших специалистов, как и в России. Но тут уже клуб принимает решение, кого пригласить», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

53-летний серб ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером «Динамо» был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».