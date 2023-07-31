Кузьмичев: «Если Тикнизян прибавит в оборонительной игре, он заинтересует многие клубы»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о перспективах защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Тикнизян заряжен на игру в атаке, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт». — У него это получается, он почувствовал вкус и с удовольствием подключается, как мы видим довольно удачно. Не думаю, что данный факт повлиял. Наверное, это внутреннее состояние игрока. Когда у него стало получаться, Наир стал двигаться в правильном направлении. Если он еще прибавит в оборонительной игре, Тикнизян станет высококвалифицированным игроком, который заинтересует многие клубы».

В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 гола в чемпионате России. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.