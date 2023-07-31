Масалитин объяснил действия Кучаева в матче с «Ахматом»: «Костя завелся, грубо сыграл»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что арбитр Владислав Безбородов не разобрался в ситуации со вторым пенальти в ворота армейцев в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Первый пенальти железобетонный, по всем повторам показали, что мяч попадает в плечо и где-то в часть руки, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Но удалять Быстрова... По второму пенальти в ворота ЦСКА — идет нарушение со стороны Олейникова на Кучаеве. Арбитр не свистит вообще. Костя завелся, видимо, грубо сыграл. Ну, подставился. Но до этого же вообще стопроцентное нарушение было!»

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.