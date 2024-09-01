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Сегодня, 07:21

Кузьмичев: «Глушенков и Батраков — самые яркие футболисты на старте РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев поделился мнением о ситуации в «Зените» и назвал лучших игроков старта сезона.

«В первую очередь проблемы «Зенита» в последних матчах связаны с потерей Глушенкова. Максим настолько гармонично влился в команду с первого тура и начал определять результат, несмотря на то, что у него потрясающие партнеры. Эта зависимость от игрока говорит о том, что тренерский штаб немного не может перестроить игру. У «Зенита» временный спад, так как уровень игроков в команде один из самых высоких в РПЛ. Следующая победа все нормализует, и проблем с тем, чтобы стать чемпионом в год 100-летия, не возникнет.

Глушенков и Батраков безусловно стали для меня самыми яркими футболистами на старте сезона. Еще бы отметил Барко и Тюкавина, который выглядит продуктивно. Также добавлю Никиту Чернова. Это хороший футболист, которого я всегда считал добротным игроком, хотя раньше мне казалось, что ему не хватало доверия тренеров», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

«Зенит» в 7 матчах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке находится «Локомотив» с 15 баллами в 6 играх.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 0 : 2
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