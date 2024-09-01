Булыкин — о переходе Соболева в «Зенит»: «Добавится вариативность в атакующей игре команды»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил переход в «Зенит» из «Спартака» нападающего Александра Соболева.

«Не считаю, что линия нападения у «Зенита» станет перенасыщенной с приходом Соболева. Хорошо, что вся эта эпопея закончилась. Не люблю такие истории. Но теперь все ее участники смогут себя проявить. А хорошо или плохо проявят, мы узнаем через полгода. У питерцев появился еще один классный нападающий. Конкуренция станет еще выше, добавится вариативность в атакующей игре команды. А как себя проявит Александр и как будет развиваться ситуация внутри клуба, какими станут его взаимоотношения с тренером и партнерами, мы скоро узнаем» — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

27-летний Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах чемпионата РПЛ.