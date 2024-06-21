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Кузьмичев: «Как защитник Тикнизян не сильнее того же Рябчука»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в «Спартак».

«Понятно, почему «Спартак» ищет крайнего защитника, но Наир больше показывает себя в качестве атакующего футболиста, а не именно защитника. Именно как защитник он не сильнее того же Рябчука», — цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-tiknizyanu-v-spartake-luchshe-igrat-v-atake-v-zashite-on-ne-silnee-ryabchuka-374949/
Владимир Кузьмичев
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
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5
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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