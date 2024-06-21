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Горшков: «Отъезд Клаудиньо в Саудовскую Аравию будет потерей для «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«На сегодняшний день Клаудиньо для «Зенита» — важный игрок, поэтому его возможный отъезд в Саудовскую Аравию будет потерей для петербургской команды. Даже в свете новостей о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

По поводу недостатка мотивации у Клаудиньо в некоторых матчах: такое можно говорить не только про него, но и про других легионеров в «Зените». Небольшие провалы команды в этом сезоне как раз были связаны с недостаточным настроем некоторых футболистов.

И всё-таки по своим функциям на поле Клаудиньо и Глушенков не такие уж одинаковые игроки. Но от бразильца в «Зените» все уже знают, чего ожидать, а по Глушенкову в Санкт-Петербурге пока есть вопросы. Как он адаптируется? Как быстро? Сможет ли проявлять себя в условиях более высокой конкуренции?» - цитирует Legalbet Горшкова.

Источник: https://legalbet.ru/news/gorshkov-uhod-klaudino-budet-poterej-dlya-zenita/
Александр Горшков (футбол)
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
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