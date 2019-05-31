Владимир Федотов остается главным тренером "Оренбурга". И вот почему

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал "СЭ" условия контракта главного тренера команды Владимира Федотова.

– Федотов остается главным тренером команды. У него есть действующий контракт по схеме "1+1", – сказал Столыпин. – Там написано, что если мы занимаем десятое или выше место, автоматически на год продлевается срок соглашения. Чего непонятного? Он главный тренер "Оренбурга".

"Оренбург" занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ сезона 2018/19, набрав 43 очка. (Арман Мкртчян)

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