Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов не считает свою команду фаворитом в матче 27-го тура чемпионата России с "Рубином". Он отметил, что его команда очень мотивирована.

– Мы последним домашним матчем показали, что заряжены на победу, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Федотов. – Создали много моментов. Нелепый гол помешал одержать победу. И реализация, конечно.

Не думаем категориями о том, что можем побороться за еврокубки. Есть матч – надо выйти и показать хороший футбол, добиться результата. Будет видно потом. "Рубин" играет дома. Сложно оценивать, кто тут фаворит. Сколько раз натыкались на это, когда фаворит получает "дырку". Тут родные стены помогают. Все рассудит игра на футбольном поле.