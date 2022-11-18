Быстров — о новом тренере для «Нижнего Новгорода»: «Только Батон может потянуть команду»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров заявил, что Владислав Радимов является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Только Батон (Владислав Николаевич Радимов) может потянуть команду. Его работа в структуре Зенита не должна пройти даром — достаточно много времени тренировал, обучал нашу молодежь, теперь время перейти на другой, более взрослый, уровень», — написал Быстров в Telegram-канале.

46-летний специалист работал в структуре «Зенита», в том числе он возглавлял «Зенит-2».

Ранее нижегородцы остались без главного тренера, когда Михаил Галактионов перебрался в московский «Локомотив».

На данный момент «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.