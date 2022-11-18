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Газзаев: «Не думаю, что перерыв, связанный с чемпионатом мира, скажется на физической и игровой форме игроков»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что длительный перерыв в РПЛ не должен сказаться на физической форме футболистов.

«Я не думаю, что долгий перерыв, связанный с чемпионатом мира, скажется на физической и игровой форме игроков РПЛ. Это не проблема. Ну отдохнут ребята чуть больше — ничего страшного. Каждый спортсмен после недели отдыха уже сам рвется заниматься.

У клубов во время перерыва будет возможность укомплектоваться, стабилизировать состав и грамотно выстроить работу на сборах. Длительная пауза — не причина потери формы. Все зависит от подготовки", — приводит Sport24 слова Газзаева.

После 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит», набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак», имея в активе 36 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков). 18-й тур РПЛ стартует 5 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-gazzayev-dolgiy-pereryv-ne-skazhetsya-na-forme-igrokov-rpl-nu-otdokhnut-rebyata-chut-bolshe-nichego-strashnogo
Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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