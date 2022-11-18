Газзаев: «Не думаю, что перерыв, связанный с чемпионатом мира, скажется на физической и игровой форме игроков»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что длительный перерыв в РПЛ не должен сказаться на физической форме футболистов.

«Я не думаю, что долгий перерыв, связанный с чемпионатом мира, скажется на физической и игровой форме игроков РПЛ. Это не проблема. Ну отдохнут ребята чуть больше — ничего страшного. Каждый спортсмен после недели отдыха уже сам рвется заниматься.

У клубов во время перерыва будет возможность укомплектоваться, стабилизировать состав и грамотно выстроить работу на сборах. Длительная пауза — не причина потери формы. Все зависит от подготовки", — приводит Sport24 слова Газзаева.

После 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит», набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак», имея в активе 36 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков). 18-й тур РПЛ стартует 5 марта.