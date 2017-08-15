06:27 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "Я никогда не сталкивался с расизмом в России"

8

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что ему нравятся русская культура, традиции и люди, которые живут в России. По словам форварда, он никогда не сталкивался с проявлениями расизма в нашей стране.

– Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь, - приводят "Известия" слова Витиннью. - Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.

Дополнительная информация

https://iz.ru/632114/sevastian-terletckii-aleksis-leigton-ramires/vitino

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

Так он же не про дебилов, которые ходят на стадион

13:59

dintos

Расистам полезно было бы представить,будто бы они родились чернокожими...

13:58

super_bear

Да как же! Я даже по телевизору слышу как ухают Луизу Адриану и Промесу. Луизу Адриану в матче с Динамо, Промесу в Санкт-Петербурге.

11:18

zvovs

Когда он это говорил корреспондент еле сдерживал смех. Всё как обычно, когда уедет скажет правду.

10:33

Meddle

ДжЫмкО Если бы не проклятый расизм, люди и негры могли бы жить в мире) 07:11 ---- Маладэц, короший шютка, держи банан!

09:02

баламошка

Болел Зенита что ли никогда не видел?! Видимо, в Петербурге ещё не был, а то в России-то их и вправду днём с огнём не сыщешь.

08:06

Рога и копыта

:D

07:58

ДжЫмкО

Если бы не проклятый расизм, люди и негры могли бы жить в мире)

07:11