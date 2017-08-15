Витинью: "Я никогда не сталкивался с расизмом в России"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что ему нравятся русская культура, традиции и люди, которые живут в России. По словам форварда, он никогда не сталкивался с проявлениями расизма в нашей стране.

– Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь, - приводят "Известия" слова Витиннью. - Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.