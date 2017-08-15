Витинью: "Я никогда не сталкивался с расизмом в России"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что ему нравятся русская культура, традиции и люди, которые живут в России. По словам форварда, он никогда не сталкивался с проявлениями расизма в нашей стране.
– Слава Богу, я никогда не сталкивался с расизмом здесь, - приводят "Известия" слова Витиннью. - Надеюсь, не столкнусь и в дальнейшем. Мне очень нравится русская культура, традиции и люди, которые живут в этой стране. Очень нравится Москва, и я рад быть тут. Надеюсь, ни у кого и никогда не возникнет проблем с расизмом в России.
Дополнительная информация
https://iz.ru/632114/sevastian-terletckii-aleksis-leigton-ramires/vitino
staerswimmer23
Так он же не про дебилов, которые ходят на стадион
13:59
dintos
Расистам полезно было бы представить,будто бы они родились чернокожими...
13:58
super_bear
Да как же! Я даже по телевизору слышу как ухают Луизу Адриану и Промесу. Луизу Адриану в матче с Динамо, Промесу в Санкт-Петербурге.
11:18
zvovs
Когда он это говорил корреспондент еле сдерживал смех. Всё как обычно, когда уедет скажет правду.
10:33
Meddle
ДжЫмкО Если бы не проклятый расизм, люди и негры могли бы жить в мире) 07:11 ---- Маладэц, короший шютка, держи банан!
09:02
баламошка
Болел Зенита что ли никогда не видел?! Видимо, в Петербурге ещё не был, а то в России-то их и вправду днём с огнём не сыщешь.
08:06
Рога и копыта
:D
07:58
ДжЫмкО
Если бы не проклятый расизм, люди и негры могли бы жить в мире)
07:11