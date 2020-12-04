Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «СЭ» порассуждал на тему лимита на легионеров в российском футболе.

— Клубы давно перестали быть российскими, там и по-русски в некоторых, наверное, перестали разговаривать, — сказал Милонов «СЭ». — У людей нет мотивации. Они просто зарабатывают деньги, прекрасно знают, что сегодня играют в одном клубе, что-то не так пошло, завтра будут выступать за другую команду не в России.

Мы покупаем в наш чемпионат за безумные деньги люксовый секонд-хенд. Но эти дорогие золоченные тельцы бегать и играть не умеют. Какая разница с кем проигрывать? Может быть, лучше своих поставить? Наши игроки, может быть, поиграют не только за деньги, но и за совесть. Сначала проиграют, потом научатся, привыкнут. Если мы продолжим вкладывать в легионеров, которых у нас толпа, они как в «Артеке» бегают, тогда никакого отечественного футбола не будет. Только параллельное: отечественный футбол — это второй план, а первый сорт — все эти интуристы небодрые. Я считаю, нам надо принять решение и избавиться от легионеров. Сократить их долю, а не увеличить. Не надо идти на поводу хотелок-клубов, а наоборот: в два раза сократить число иностранных футболистов. Пускай тренеры и функционеры ищут талантливых российских футболистов. Можно брать и из союзных государств — белорусов, армян и других. Они тоже готовы.

Сейчас в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8+17».

(Сергей Федоров)