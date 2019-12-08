Виталий Кафанов: «У «Ростова» нет спада»

Тренер «Ростова», специалист по работе с вратарями Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о проблемах российской вратарской школы, Акинфееве и Гильерме.

— «Ростов» играет в этом туре со«Спартаком». Ваша команда в конце года на спаде — какова доля судейского фактора?

— Судейские ошибки были, специалисты это признали. Но не скажу, что у нас спад, мы не стали играть хуже или в принципе по-другому. Если рассматривать игры по отдельности, то где-то сами не реализовали моменты, где-то удача отвернулась. Вели в счете, могли в каких-то моментах сыграть на результат.

— В «Спартаке», возможно, самый прогрессирующий вратарь лиги. Как охарактеризуете Максименко?

— Перспектива большая. Когда вратарь молодой, надо понимать, что будут ошибки — через них голкипер растет, они его формируют. Сейчас ошибок стало меньше, потенциал у Максименко очень хороший. Очевидно, что он анализирует свою игру, убирает недочеты. А когда вратарь убирает ошибки, он делает шаг вперед. И таких моментов у парня несколько — безусловно, он растет. (Сергей Егоров)

Виталий Кафанов: «Гильерме хороший вратарь. Но если Акинфеев вернется в сборную, буду рад»