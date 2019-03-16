18:44 | Футбол — РПЛ

Виталий Кафанов: "Было видно, что играть Еременко умеет"

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Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов после победы над "Рубином" в Казани (2:0) отметил игру Романа Еременко, оформившего дубль.

– Выход нападающих всегда планируется заранее. С Карпиным еще не разговаривал. Первый тайм мы проиграли вчистую: проиграли борьбу, проиграли подбор. Постарались внести коррективы в перерыве. Может быть удалось за счет этого.

– Удивил ли вас "Рубин" на стандартах?

– Да. Сегодня они играли агрессивнее. Один из лучших таймов "Рубина". Первый был образцовым.

– Показалось, что Еременко устал, но вы верили в него до конца.

– Да. Еременко в "Рубине" забил только к 11-у матчу. Здесь тоже долго не забивал. Видно, что играть он умеет. Попросили забить раньше. Если бы не сегодня, то забил бы в другой игре.

– Вы сегодня оба гола не праздновали. Какие были эмоции?

– Можно не отвечу? (Артур Еникеев)

Рубин - Ростов

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