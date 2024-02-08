Мартинс — о первой части сезона для «Спартака»: «Не то, чего мы хотели»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» подвел итоги первой части сезона для своей команды.

После 18 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

— Это не то, чего мы хотели, разумеется, но сезон еще не окончен. Сейчас у нас есть время, чтобы на сборах как следует подготовиться и провести вторую часть сезона намного лучше. Если ты играешь за «Спартак», твоя главная задача — выигрывать в каждом матче. Нужно работать, чтобы вернуться на то место, которое наш клуб заслуживает, — сказал Мартинс.

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.