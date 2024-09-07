Дьяков: «Не думаю, что Уткин пойдет в клуб, который борется за выживание в Турции»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника ростовского клуба Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор».

«У «Ростова» достаточно футболистов, да и Карпин подпускает много молодых к составу. Клуб не будет продавать футболистов с учетом того, что их некем будет заменить. «Ростов» же не будет без замен играть до зимы. Да и деньги есть возможность заработать, если потом получится его продать. А помимо финансов, значит, кто-то другой сможет заполнить освободившиеся места.

«Хатайспор» в текущем чемпионате Турции занимает 18-е место и находится в зоне вылета? Сезон только начинается, пока не стоит обращать на это внимание. Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание. Тем более это не топ-5 чемпионатов мира, а чемпионат Турции. Не думаю, что он пойдет туда в команду, которая борется за выживание. Если он перейдет, то, возможно, не в команду, которая борется за чемпионство, но в крепкий середняк», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

По информации «РБ Спорт», Уткин близок к переходу в турецкий клуб «Хатайспор». По данным источника, футболист поедет на медосмотр, после чего переход на правах аренды с правом выкупа может быть оформлен.